القطراني يجري زيارة إلى جمعية الكفيف بنغازي

أجرى نائب رئيس الوزراء علي القطراني، السبت، زيارة إلى جمعية الكفيف بنغازي، التقى خلالها برئيس مجلس إدارة جمعية الكفيف بنغازي خميس العبيدي والمدير التنفيذي للجمعية محمد مسعود ورئيس كتب العلاقات بالجمعية رافع الشيخي وعدد من المتطوعين والعاملين بالجمعية.
واطلع القطراني على نشاطات الجمعية والتي تأسست سنة 1961 ميلادي، وتُعنى برعاية المكفوفين وضِعاف البصر تعليمياً وذهنياً واجتماعياً، وتستقبل المكفوفين من مختلف مدن ومناطق ليبيا .
القطراني أثنى بعد جولته التفقدية لأقسام الجمعية على المجهودات التي يقوم بها العاملين والمتطوعين في سبيل رعاية شريحة المكفوفين.
وأكد على ضرورة دعم الجمعية كونها هيئة أهلية تقوم برعاية شريحة مهمة في المجتمع من جميع انحاء ليبيا.
وبيّن حرصه على تقديم الدعم اللازم وتوفير كافة الاحتياجات العاجلة وتجهيز النادي الرياضي بمستلزمات رياضية، كذلك العناية بالحدائق الموجودة بالمبنى وتجهيز العاب بالمنطقة المحاذية للحديقة بالجمعية .
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