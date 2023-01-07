المشري: لا ثقة بين الأطراف السياسية الليبية

أكد رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، أمس، عدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، مشددا على «الحاجة إلى بناء جسور من الثقة الليبية – الليبية».

وقال المشري في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» إن أهم أولويات مجلس الدولة في خريطة الطريق هو «وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، وإزالة العوائق أمامها، لتُجرى في جو سياسي لا يشوبه شائبة، وبعدها وضع دستور للبلاد، ثم إعادة هيبة الدولة وبنائها». مبينا أن الدستور الدائم المُستفتى عليه «يساعد على السير نحو مستقبل ليبي مستقر، بعيدًا عن الصراعات المسلحة وغيرها».

وأضاف المشري أن كل الدول القريبة من الشأن الليبي «أيقنت أن الاستقرار الليبي لن يتحقق عن طريق الاستقطاب، وإنما بمحاولة إيجاد توازن وتوافق بين كل الأطراف»، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا تعدان من أكثر الدول المتعاونة في الشأن الليبي. كما لفت المشري إلى أن الدور المصري «دائمًا ما يشجع على التوافق، ولذلك تقرر انطلاق المسار الأخير من القاهرة، وأجمع أعضاء مجلس الدولة خلال اللقاءات مع مجلس النواب الليبي على أنهم لم يلحظوا أي تدخل مصري في الحوار، بل على العكس.. الجانب المصري له دور إيجابي واضح لا لبس فيه، ولم يخرج عن محاولة التوصل إلى توافق بين المجلسين».