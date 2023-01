في تصريح لـ”الأحرار”.. وزير التعليم: لا تعليق للدراسة بسبب الأمطار

قال وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” إن الدراسة مستمرة، ومسألة تعليقها بسبب الأمطار تقدّره البلديات داخل نطاقها، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة استمرار الدراسة، بحسب تعبيره.

وأفاد المقريف، في تصريحات لـ”الأحرار”، بأن تعليق الدراسة، إثر كل مرة تتجمع فيها مياه الأمر بات سببا في عدم لجوء الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة الرئيسية من جهة البنية التحتية تحديدا، وفق قوله.

وفي حديث حول إنشاء مدارس جديدة، أوضح المقريف أنهم شرعوا في تنفيذ خطة بناء مدارس جديدة، تستهدف عدة بلديات في جميع مناطق البلاد، بدءا من مدينة أجدابيا، حسب قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار

