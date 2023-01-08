وفاة 5 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

قضى خمسة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وفقد أثر خمسة آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، على ما أفاد المتحدث باسم النيابة العام في صفاقس (وسط شرق) لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، فوزي المصمودي، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجراً آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، التي تعد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية، موضحاً أن 30 مهاجراً من رجال ونساء، يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاماً، وينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة، ولم يتوصل التحقيق بعد إلى تحديد نقطة انطلاق القارب، بحسب المصمودي.

وتسجل تونس، التي تبعد سواحلها بأقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا. كما يسعى آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر الوصول إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا. وغرقت قوارب تقلهم خلال السنوات الماضية بالقرب من السواحل التونسية. وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين، أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. ومنذ عام 2014 قضى أو فقد أثر أكثر من 20 ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.