العامة للكهرباء تستكمل مشروع إعادة تاهيل محطة الحقن “الرويس”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إن العمل متواصل على استكمال مشروع اعادة تاهيل محطة الحقن “الرويس” جهد 11/66 ك ف الذي يهدف الى تحديث محطة الحقن بمحطة توليد الرويس الأمر الذي يزيد من مرونة التشغيل وزيادة تصريف الطاقة التي يتم إنتاجها بمحطة توليد الرويس عبر خطوط 66 ك . ف.

وقالت الشركة إنه تم الإنتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية بعد استخدام معدات حديثة لتنفيذ هذا المشروع، وجاري حالياً العمل على تنفيذ شبكة الكابلات المطلوبة لربط المحطة بالشبكة العامة، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

ويأتي التأهيل في إطار سعي مجلس إدارة الشركة نحو الإسراع في استكمال مشروعات الطاقة لحل كافة الاختناقات ومعالجتها التي تعاني منها بعض المناطق.