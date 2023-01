استرداد أكثر من 25 مليون بعد عملية اختلاس في معاملة جمركية

أعلن مكتب النائب العام استرداد مبلغ 25 مليون و275 ألف دينار جرى اختلاسها من الضمانات الجمركية بجمرك ميناء مصراتة، عبر إجراء تحويلات مالية.

وأوضح مكتب النائب العام أنه جرى تحديد هوية من ارتكب عملية الاختلاس، وهوية الأشخاص الذين جرى تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية.

يشار إلى أن مكتب النائب العام أصدر الفترة الماضية أوامر بسجن عدد من المسؤولين في الدولة بتهم قضايا فساد وتبذير المال العام.

المصدر: مكتب النائب العام

