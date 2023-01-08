مصر تؤكد على وحدة واستقرار ليبيا

أكدت مصر مجدداً على «دعمها وحدة واستقرار ليبيا ودعمها مؤسسات الدولة الليبية». وقالت مصر إنها «ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (السبت)، فإن «مصر رحبت بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي بالقاهرة، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بـ«دور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما»، مشيراً إلى أن «مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، الذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل»، معرباً عن «التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة».

وأكد متحدث «الخارجية المصرية» أن «مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة».