بالقاهرة.. نصية يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب تصريح المتحدث الإعلامي لمجلس النواب “عبدالله بليحق” أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وتقريري الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي بالإضافة إلى استراتيجية عمل الاتحاد ( 2023- 2026) وكذلك مشروع جدول أعمال المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد.

واختتم اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالاتفاق على عقد مؤتمر الاتحاد القادم في العراق في الفترة من 24 إلى 26 فبراير للعام الجاري .