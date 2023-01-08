الجامعة العربية ترحّب ببيان عقيلة والمشري

وقال المتحدث باسم الأمين العام ، جمال رشدي، في بيان اليوم الجمعة، إن أبو الغيط يأمل في بدء “خطوات عملية وجادة” تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة، لاستكمال كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية.وناشد الأمين العام ،جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء “انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.