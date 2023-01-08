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الجامعة العربية ترحّب ببيان عقيلة والمشري

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ، جمال رشدي، في بيان اليوم الجمعة،  إن أبو الغيط يأمل في بدء “خطوات عملية وجادة” تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة، لاستكمال كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية.وناشد الأمين العام ،جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء “انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.

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الوطن الليبية

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