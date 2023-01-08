الشركة العامة للكهرباء: استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة الحقن “الرويس”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان صادر عبر صفحتها بفيسبوك، اليوم السبت، استكمال مشروع إعادة تاهيل محطة الحقن «الرويس» جهد «11/66 ك ف»، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

ويهدف المشروع إلى تحديث محطة الحقن بمحطة توليد «الرويس»؛ ما يزيد من مرونة التشغيل وزيادة تصريف الطاقة المنتجة بالمحطة عبر خطوط «66 ك. ف»، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

وأشار البيان إلى الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية بعد استخدام معدات حديثة لتنفيذ المشروع، فيما يجرى العمل حاليا على تنفيذ شبكة الكابلات المطلوبة لربط المحطة بالشبكة العامة.