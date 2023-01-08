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“بسبب النفط”.برلماني مصري: هناك جدية من المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن هناك جدية واضحة لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، بسبب حاجتهم للنفط الليبي.

وذكر بكري في لقاء مع قناةالعربيةأنّ المجتمع الدولي يرى ضرورة محاصرة الوجود الروسي في ليبيا، مضيفًا أن هناك مطالب دولية جادة بحدوث توافق وطني بالدولة الليبية.

وأشار عضو مجلس النواب المصري إلى أن المجتمع الدولي لديه رغبة أساسية صدرت عن الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول، بضرورة التوافق على دستور في ليبيا.

ونوّه بكري على أنّ بيان مجلس الأمن الصادر في ديسمبر الماضي، بعد فشل المجلس الرئاسي في إيجاد توافق، بضرورة إصدار وثيقة بالإضافة للتوافق الوطني، أدوا إلى لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

وأضاف النائب المصري أنّ هناك توافقًا دوليًا على إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل، وربما تطرح مبادرة من المبعوث الأممي العام للتوافق الوطني تتضمن الإفراج عن المعتقلين، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد الجيش، على حد قوله.

الوسوم

#الأزمة الليبية #المجتمع الدولي النفط الليبي ليبيا مصر مصطفى البكري

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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