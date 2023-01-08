اللجنة المركزية: 72% نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس

وصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الخمس إلى 72 %، حسبما صرح مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ” باسم المودي ” مساء اليوم السبت.

وقال المودي خلال مؤتمر صحفي إن هذه المشاركة تعد ممتازة بالنظر إلى أرقام المشاركة في انتخابات البلديات الأخرى، السابقة، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات خلال اليوم الانتخابي، إذ أغلقت اللجان في السادسة مساء.

ويذكر أنه فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، بينما أقبل الرجال والنساء على المشاركة، برفقتهم أوراق إثبات هوياتهم الشخصية وهي إما «بطاقة شخصية، أو جواز سفر، أو كتيب العائلة للمتزوجين».

كما دعت اللجنة الناخبين بالتحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.