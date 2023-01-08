الحامي: أيّ خلاف يحدث في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا

أكدت عضو المجلس الدولة الاستشاري ” نعيمة الحامي ” أنه يوجد خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 موادّ، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية، أن المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية.

وأشارت عضو مجلس الدولة إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا ،، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة.

كما توقّعت، إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.