الزرقاء: التقارب الراهن بين المجلسين سيقود فعلياً لخريطة طريق تؤدي للانتخابات

رفض عضو مجلس النواب ” حسن الزرقاء “، تلك الاتهامات التى تصف بيان المجلسين الصادر بالقاهرة حول الوثيقة الدستورية بـ«المبهم»

وأكد الزرقاء في تصريحات صحفية ، أن التقارب الراهن بين المجلسين سيقود فعلياً لخريطة طريق تؤدي للانتخابات.

وتوقع الزرقاء أن تعتمد البعثة الأممية تلك الخريطة ومنحى تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.

موضحاً: «البعثة وعلى عكس ما يصدر عنها من بيانات مقتنعة بأن بقاء الدبيبة على رأس السلطة يعيق فعلياً إجراء الانتخابات، فالجميع يدرك أن الدبيبة يريد البقاء والاستفادة من منصبه حتى اللحظة الأخيرة، وتسخير هذا المنصب بكافة صلاحياته لخدمة حملته الانتخابية بصفته مرشحاً رئاسياً بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه».

وأكمل: «الدبيبة يدرك ذلك، ولذا كثر هجومه على رئيسي المجلسين لتوقعه انضمام البعثة إليهما»، وكشف الزرقاء أن العمر الزمني لتلك الحكومة تتضمنها خريطة الطريق المقترحة من المجلسين «لن يتعدى الستة أشهر بأقصى تقدير».