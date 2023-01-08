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محتجون يطالبون الحكومة المنتهية بتحسين الأحوال المعيشية شمال بني وليد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

طالب أعيان وشباب قبيلة المناسلة شمال مدينة بني وليد حكومة الوحدة منتهية الولاية  بتحسين الأحوال المعيشية من خلال  عودة الحياة داخل المنطقة إسوة بباقي المناطق والقبائل، وحفر آبار داخل القبيلة، لسد حاجة المواطنين من المياه، واستكمال الطرق، وفي مقدمتها الطريق المؤدية للمقبرة.

وناشد المحتجون في الوقفة الاحتجاجية اليوم السبت الجهات المسؤولة بتحويل المركز الصحي إلى مشفى قروي إسوة بباقي المشافي داخل المدينة، واستكمال مشاريع المدارس بما يتماشى مع عدد الطلبة، واستحداث فرع للجوازات ليخفف من معاناة المواطنين.

 

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#احتجاجات بني وليد حكومة الوحدة منتهية الولاية

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الوطن الليبية

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