حرشاوي: قد يشهد العام الحالي توافق بين “رئيسي المجلسين وأنقرة” على استبدال حكومة الدبيبة

رأى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» جلال حرشاوي أن هناك توافق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة حول البقاء بالسلطة لأطول مدة ممكنة واستخدام الحديث عن إجراء الانتخابات هذا العام للإطاحة بالدبيبة.

وأوضح حرشاوي في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «صالح والمشري يهتمان بدرجة كبيرة بإزاحة الدبيبة قبل التحضير للانتخابات وأن يكون هناك رئيس وزراء جديد يحل محله».

ويرهن الباحث المتخصص في الشأن الليبي نجاح صالح والمشري في هذا المسعى بحصولهما على دعم خارجي، موضحاً: «تركيا تتحدث مع صالح… ربما قد يشهد العام الحالي حدوث توافق بين رئيسي المجلسين وأنقرة على استبدال حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة ثم يتفقون على قاعدة دستورية».