الأسمر: التوافق بين “عقيلة والمشري” في اجتماع القاهرة أسقط جميع المشروعات الأخرى

قال محمد الأسمر، المحلل السياسي الليبي، إن جماعة الإخوان في ليبيا لديها أهدافها في المشهد الليبي لتكون هي من تتصدره، خاصة المجتمع الدولي أعطى الجماعة أكبر من حجمها.

وأضاف الأسمر في تصريحات صحفية لـ”سبوتنيك”، أن اجتماع القاهرة والتوافق بين “عقيلة صالح والمشري” أسقط جميع المشروعات الأخرى التي حاول من أجلها البعض، ولم يملكوا صلاحيات لإنتاج حوار وقاعدة دستورية لتبني المسار الانتخابي.

واتفق الأسمر حول أن الأمم المتحدة كانت ستتجه لإنتاج مسار عبر ملتقى حوار سياسي جديد على غرار الملتقى السابق الذي ترتب عليه خارطة الطريق التي جاء عبرها الدبيبة والرئاسي للسلطة.

ولفت إلى أن تصريحات صوان وغيره من الأطراف الأخرى تسعى لسحب الصلاحيات من مجلس النواب والأعلى للدولة رغم تأخرهما في إنتاج خارطة طريق يتحملون فيها المسؤولية أيضا.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي عقد في إسطنبول، مطلع يناير ، برعاية علي الصلابي القيادي في الجماعة، والعديد من الأسماء المنتمية للجماعة والمتحالفة معهم، يتكامل مع الرؤية الأمريكية والبريطانية التي تسعى لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه، والاستفادة من الموارد المالية وتوزيع المرتبات والمصروفات فقط على الأطراف.

كما شدد على أن التحدي الآن أمام البرلمان والدولة يتمثل في المدى الزمني ووضع خارطة طريق محددة التواريخ، وحال العجز عن ذلك يكون الطريق أمام البعثة الأممية لتنفيذ الضغوط والسيناريوهات التي تريدها الدول صاحبة العضوية الدائمة.