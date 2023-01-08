الشركسي: طول المدة الزمنية وعدم إنجاز خارطة الطريق يفتح الباب لمساع أخرى

قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن مجلسي “النواب والدولة” مطالبان بالإسراع في إنجاز الإطار الدستوري لقطع الطريق على مبادرات “الغرف المغلقة”.

وأضاف الشركسي في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الخطوات التي اتخذت يجب أن تكلل بإطار دستوري وموعد واضح للانتخابات، ثم تغيير السلطة التنفيذية والوصول لسلطة موحدة“.

وأشار إلى أن “العالم لن ينتظر المجلسين إذا فشلا في هذا الاستحقاق، وأن الخيارات مفتوحة والباب مُشرع للولوج لحوار سياسي يُنجز ما عجز عنه المجلسين“.

ولفت الشركسي ، إلى أن تيار الإخوان في ليبيا منقسم في ليبيا، وأن رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية يعقد بعض التحالفات لإفشال التقارب بين المجلسين، كما يسعى محمد صوان لتحالفات من أجل حوار سياسي جديد دون “النواب” و”الأعلى للدولة“.

وأشار الشركسي إلى أن طول المدة الزمنية وعدم انجاز مجلسي الدولة والبرلمان خارطة الطريق يفتح الباب لمساع أخرى.