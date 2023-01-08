شركة الصرف الصحي: شفط مياه الأمطار يستغرق منا ساعات بدلا من أيام

طمأن محمد كريم المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، سكان طرابلس والقادمين إليها بأن عمليات شفط المياه جارية في المدخل الشرقي، ومن المتوقع أن تفتح الطريق في غضون ساعات قليلة.

وأكد كريم في تصريح لقتاة “فبراير” الموالية للمليشيات، أن فرق تنظيف مياه الأمطار مستمرة في أعمالها بالإضافة إلى تنظيف المختنقات في الطرق العامة التي تتسبب في انسدادات بالطريق العام، تم التعامل منذ ظهيرة أمس بالتحديد في المناطق خارج المخططات بشفط مياه الأمطار.

وقال كريم: في السابق كانت تستمر لأيام والحمد لله هذا يدل على جدية العمل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لافتا إلى أن ذلك أحد الحلول لحين استكمال البنى التحتية.

ودعا المواطنين للتواصل عبر الرقم المجاني 1415 للتبليغ عن أي مختنقات أو انسدادات بسبب الأمطار.