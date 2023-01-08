يونيسف: 32 ألف طفل ليبي يعانون من سوء التغذية الحاد

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن 32 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في ليبيا.

وحذرت المنظمة الأممية في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية وال، أشارت إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال.

ورصد التقرير الأممي تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا، إذ ذكر أن مستويات الالتحاق بالمدارس ظلت مرتفعة، مشيراً إلى أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطاً كبيرة في تنفيذها بشكل شبه كامل.

وقالت يونيسيف، في نوفمبر الماضي، إن الأطفال في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها ليبيا، يعانون من الآثار المروّعة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.