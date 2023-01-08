اجواء باردة وماطرة اليوم… الارصاد توضح موعد التقلبات الجوية والامطار القادمة والمناطق المشمولة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 08/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء مازالت باردة هذا اليوم على اغلب المناطق حيت درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12–17)مْ.

والفرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا و تكون جيدة خاصة على الساحل الشرقى مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا، وتنقشع السحب تدريجيا من مساء اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربى.

ووفقا للتقرير احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

تقلبات جوية جديدة

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق الشمال الشرقى بداية من مساء الثلاثاء بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط امطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الاخضر تصحبها خلايا رعدية،ويشمل الانخفاض فى درجات الحرارة معظم مناطق شمال ليبيا.