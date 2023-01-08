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البركي: التوافق بين النواب والدولة يضعهما في التحدي الأخير محليا ودوليا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم السابق، عبد الرحيم البركي، أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة على الأغلب يضعهما في التحدي الأخير محليا ودوليا.

وقال البركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “التوافق بين مجلسي النواب والدولة على الأغلب يضعهما في التحدي الأخير محليا ودوليا”.

وأضاف “بقدر الترحيب بالتوافق  يكون التحذير من عواقب الفشل، فلا مندوحة لهما من إنتاج حلٍ عملي وفق خطة زمنية محددة، وإلا فإن الرحيل أقرب إليهما من لقاء واجتماع آخر، وتتلبسهما الأزمة السياسية بأكملها”.

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صحيفة الساعة 24

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