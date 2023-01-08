نشرة الصيد البحري على سواحل ليبيا اليوم الأحد

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

تكاثر للسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة.

الريح غربي إلى شرش يتحول الى باش سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر.

البحر خفيف الموج ويكون هادئ اليوم على ساحل سرت وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس.

درجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى غربي ومتغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج الى شحات تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.