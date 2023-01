في طريقهم إلى أوروبا.. حريق يشب في قارب مهاجرين جراء انفجار برميل وقود كان على متنه

أنقذت منظمتان حقوقيتان حوالي 110 مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الليبية في عمليتين منفصلتين.

ووفقا لمنظمة “إس أو إس” للإغاثة فإن سفينة “أوشن فايكينغ” أنقذت 37 مهاجرا غير نظامي بينهم امرأتان و12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي في عرض المتوسط بعد انطلاقهم من السواحل الليبية.

وأشارت المنظمة إلى وجود حالات خطيرة بين المهاجرين جراء حريق شب بالقارب إثر انفجار براميل وقود محملة على متن القارب.

من جهته قال فريق سفينة “جيو بارينتس” التابع لمنظمة أطباء بلا حدود إنه أنقذت 73 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زوارق مطاطية في عرض المتوسط من جنسيات مختلفة.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

