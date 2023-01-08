أجواء شتوية باردة يتخللها سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء شتوية باردة اليوم السبت يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتي سرت) قد تصحبها خلايا رعدية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17)مْ ، وتعتدل يوم الغد على اغلب المناطق ثم تسجل انخفاض بداية من يوم الثلاثاء.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية ، مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12- 17)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء الثلاثاء.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 18)مْ.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-20)مْ.