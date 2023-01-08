شركة الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ لصيانة الأعطال الناتجة عن سقوط الأمطار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فنييها أعلنوا حالة الطوارئ لصيانة الأعطال الفنية الطارئة نتيجة سقوط الأمطار.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء قيام فرق الصيانة بدائرة توزيع زلطن بأعمال صيانة طارئة على الخط الغربي بعد تعرضه لعطل فني نتيجة هطول الأمطار وأشارت إلى استكمال كافة أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطن.

وأشارت الشركة إلى قيام الفنيين التابعين لدائرة توزيع الأصابعة بأعمال صيانة طارئة على خط جندوبة الخشبي، وتمكنهم من إرجاع الكهرباء لعدد كبير من المنازل .