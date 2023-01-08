32 ألف طفل في ليبيا يعانون سوء التغذية الحاد

العنوان-طرابلس

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، أن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا.

وحذرت اليونسيف في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه ، مشيرة إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال.

ورصد التقرير الأممي تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا، حيث ذكر أن مستويات الالتحاق بالمدارس ظلت مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال ، وقد قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذها بشكل شبه كامل.