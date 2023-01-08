الطقس في ليبيا.. أجواء باردة ممطرة والحرارة تصل لـ 12 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء شتوية باردة.

وقالت نشرة الأحوال الجوية، اليوم الأحد، إن هناك أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة من 12 لـ 20 درجة.

وفي (راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتزايد فرص سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت) قد تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتعتدل غدا على أغلب المناطق ثم تسجل انخفاض بداية من يوم الثلاثاء.

وتشهد في (الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات)، سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

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وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 12و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً بداية من مساء بعد غد الثلاثاء.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18و20 درجة مئوية.