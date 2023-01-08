الأجواء الشتوية مستمرة وأمطار في مناطق واسعة

الوطن| رصد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.

وقال المركز في نشرته، إن الأجواء الشتوية الباردة ما تزال مستمرة اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم في بعض المناطق الساحلية خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت) قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-17)مْ ، وتعتدل يوم الغد في اغلب المناطق ثم تسجل انخفاض بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء الثلاثاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-20)مْ.