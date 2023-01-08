72% نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الخمس

أخبار ليبيا 24

قال مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، باسم المودي، إن مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي الخمس قفلت أمس السبت عند الساعة 6:00 مساءً دون تسجيل أي خروقات.

وأوضح المودي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 72 %، لافتاً أنها نسبة ممتازة بالنظر إلى أرقام المشاركة في انتخابات البلديات الأخرى، والأقبال كان جيد.

ودعا المودي الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيداً عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.