يونيسف: ارتفاع معدلات التقزم لدى أطفال ليبيا دون الخامسة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن نحو 32 ألف طفل في ليبيا يعانون سوء التغذية الحاد.

وقالت اليونيسف في تقريرها السنوي حول تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا: “نحذر من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، وهناك ارتفاع في معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال”.

وأضافت “مستويات الالتحاق بالمدارس ظلت مرتفعة، فليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذها بشكل شبه كامل”.

يشار إلى أن الـ«يونيسف»، أعلنت في نوفمبر الماضي، أن الأطفال في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها ليبيا، يعانون من الآثار المروّعة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.