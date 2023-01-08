الدبيبة يهنئ أهالي الخمس بنجاح انتخابات مجلسهم البلدي

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أهالي مدينة الخمس بنجاح انتخابات مجلسهم البلدي.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” إن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الخمس تجاوزت 70 بالمئة مضيفا أن أهالي الخمس خطو خطوة أخرى نحو ترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة الخمس أمس السبت لاختيار المجلس البلدي بالمدينة وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فتح مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء دون تسجيل خروقات.