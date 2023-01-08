المقريف يُشارك في فاعليات المعرض التربوي التعليمي الأول بطرابلس

العنوان-طرابلس

شارك وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، فِي المَعرض التّربوي التّعليمي الأول؛ وذلك لِنشر ثقافة الجودة الذي أقامته مُراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز تحت شِعار “نَحْنُ رُواد الجَودة وَإتْقان العَمل”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن فعاليات المعرض أقيمت في الفترة من 5 إلى 7 يناير، وتضمَّنت فعالياته ورشة عَمل ناقشَت مفهوم وأهمِّية الجودة الشاملة ومهام مُنسِّقي الجودة بالمؤسّسات التّعليمية ومفهوم المعايير والمؤشرات.

وأشارت الوزارة إلى أن 10 من المؤسسات التعليمية بمُراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز تحصلت على اِعتماد الجودة : وهي (طرابلس الثانوية – مدرسة المنار – صرخة الحرية – فتاة الثورة – بن عاشور – التقدم – ابن الهيثم – الشيخ علي سيالة – شهداء الشط – الضياء التّعليمية).