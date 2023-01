بكري: المجتمع الدولي يأمل في إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن هناك جدية لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، عبر مطالب بحدوث توافق وطني بالبلاد.

بكري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، رأى أن الدول الكبرى لديها رغبة بضرورة التوافق على دستور في ليبيا، منوهًا بأن فشل المجلس الرئاسي في إيجاد توافق، أدى إلى لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

كما أكد بكري أنّ المجتمع الدولي يأمل في إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل، متوقعًا طرح مبادرة من المبعوث الأممي تتضمن تفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية.

