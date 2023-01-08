فرنسا تؤكد دعمها للتوصل إلى حل ليبي شامل للأزمة السياسية

قالت السفارة الفرنسية في ليبيا، إن باريس تدعم بشكل كامل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في دعوته لمجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري.

وأكدت السفارة، في بيان مقتضب على تويتر، ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي لحل الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد.

وحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجددت البعثة، التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب ومجلس الدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشددت على وجود حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

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وأشارت إلى أنه من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.