طرابلس تغرق في شبر ماء.. وحكومة الدبيبة تلجأ للشفط

الوطن| رصد

يسود غضب عارم بين أهالي العاصمة طرابلس بعد غرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار، وما تبعه من أضرار لحقت بالمركبات والمنازل والمحال التجارية، متسائلين: “أين المليارات التي أنفقت على البنية التحتية؟”.

ولمحاولة امتصاص موجة الغضب، قال المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، إن عمليات شفط المياه جارية في المدخل الشرقي، ومن المتوقع أن تفتح الطريق في غضون ساعات قليلة.

وأضاف كريم في تصريح، أن فرق تنظيف مياه الأمطار مستمرة في أعمالها بالإضافة إلى تنظيف المختنقات في الطرق العامة التي تتسبب في انسدادات بالطريق العام، تم التعامل منذ ظهيرة أمس بالتحديد في المناطق خارج المخططات بشفط مياه الأمطار.

وتابع كريم: “في السابق كانت تستمر لأيام والحمد لله هذا يدل على جدية العمل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لافتا إلى أن ذلك أحد الحلول لحين استكمال البنى التحتية.”