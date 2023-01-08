الحامي: لا صحة لوجود خلافات بين أعضاء مجلس الدولة بسبب القاعدة الدستورية

نفت نعيمة الحامي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ما تناقلته عنها بعض المنصات الإخبارية حول وجود خلافات داخلية بين أعضاء المجلس، بشأن مواد القاعدة الدستورية.

وقبل يومين، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أن الانتخابات من الممكن أن تعقد في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عندما تكون الدولة الليبية جاهزة أمنيا ولوجستيا وتعلن المفوضية استعدادها للانتخابات.

وقال صالح خلال بيان مشترك ألقاه مع رئيس مجلس الدولة، من مقر البرلمان المصري، خلال زياتهما للقاهرة: “حسب الاتفاق السياسي، عندما يتم الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على تشكيل الحكومة فإن هذا هو الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتم، هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة”.

وأضاف “ستكون هناك آلية كالسابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة بين الرئيسين في منطقة داخل ليبيا، حيث ستكون الخارطة عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وهناك شبه إجماع على هذا المشروع وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين”.

وتابع “هناك تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة، حيث جرى الاتفاق على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال”.

واستطرد “مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبي في شؤونها، فقد شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبيين للدفع نحو توافق «ليبي – ليبي»، بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي”.