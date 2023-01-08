وزارة الشباب: البدء بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي منتصف يناير

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية البدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اعتبارا من منتصف شهر يناير الجاري بكل المناطق الليبية.

وأكد وزير الشباب عضو اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة أنه سيتم محاسبة كل من يعمل على الانحراف في تنفيذ المبادرة الوطنية لخدمة ومصلحة المواطن في كامل ربوع الوطن .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب بمدراء فروع المصرف العقاري بمقر الوزارة بهدف للتأكيد على جاهزية فروع المصرف للبدء في تنفيذ المبادرة.

وشدد وزير الشباب على أهمية تنفيذ المبادرة كونها تستهدف واحدة من أكبر المشاكل التي تشغل حياة الشباب الليبي والأسر المحتاجة خاصة بعد توقف تنفيذ برنامج الإقراض السكني لما يزيد عن عقد ونصف من الزمن.

ولفت وزير الشباب إلى أهمية اجتياز كافة العراقيل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وأن قطاع الشباب صدرت له توجيهات بتوفير الإمكانيات المتاحة لتذليل الصعاب من أجل وصول هذه المنفعة لمستحقيها بشكل عادل.

وخلال اللقاء استعرض مدير عام المصرف الخطوات الإجرائية التي تم تنفيذها وحل بعض المختنقات المحلية التي تواجه فروع المصرف لبدء العملية التنفيذية للإقراض ومناقشة توفير احتياجات فروع المصرف اللازمة لتنظيم سير العمل بالفروع ولجان متابعة الإشراف على البناء للمستفيدين بكل البلديات .

وشارك في اللقاء محمود الفقيه مدير عام المصرف، ومحمد خنيس رئيس غرفة متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة الشباب، ومدراء فروع المصرف بعموم البلاد، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب.