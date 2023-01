النيابة العامة: استرداد أكثر من 25 مليون دينار تم اختلاسها من قبل بعض منتسبي حرس الجمارك بميناء مصراتة

ليبيا – أعلن مكتب النائب العام استرداد أكثر من 25 مليون دينار تم اختلاسها من قبل بعض منتسبي حرس الجمارك العاملين في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

مكتب النائب العام أوضح أن المتهمين تآمروا مع أخريين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.

وأكد مكتب النائب العام تعيين هوية كل من ساهم في الجريمة، وتحديد وجهة خمسة وعشرين مليونًا ومائتين وخمسة وسبعين ألفًا وستمائة وتسعة وخمسين دينارًا وثلاثمائة وثلاثة دراهم وأنجزت سلطة التحقيق إجراء استردادها.

