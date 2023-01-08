اندلاع حريق في مركب مهاجرين قبالة ليبيا.. وإنقاذ 37 شخصاً

قالت منظمة “اس او اس ميديتيرانيه” غير الحكومية إن سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها أنقذت 37 مهاجراً في البحر قبالة سواحل ليبيا السبت.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان السبت أن السفينة ستنزل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي.

وأشارت إلى وجود حالات خطيرة بين المهاجرين جراء حريق شب بالقارب إثر انفجار براميل وقود محملة على متن القارب.

وأوضحت المنظمة أنّ الميناء يقع على بعد 1575 كيلومتراً عن منطقة العمليات أي 4 أيام من الملاحة.

وأعربت عن قلقها على الناجين، في حين تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتباراً من مساء الأحد، ما سيعرضهم لرياح عاتية وبحر هائج.

وتقول المنظمة إن بعض المهاجرين يعانون من تسمم وحروق بسبب الوقود على متن القارب حيث تكدسوا قبل أن يتم إنقاذهم. ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 37 شخصاً، هناك امرأتان، و12 قاصراً لا يرافقهم شخص بالغ.