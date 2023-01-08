فرنسا تؤكد دعمها لـ “باتيلي” بشأن تحديد جدول زمني للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعربت فرنسا عن دعمها بشدة دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والتوصل إلى حل ليبي- ليبي بشأن الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها: ” تدعم فرنسا بشدة السيد عبد الله باثيلي في دعوته إلى المجلسين لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والتوصل إلى حل ليبي-ليبي لحل الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد”.

وكانت قد حثت البعثة الأممية المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجاءت دعوة البعثة بعد ساعات من اجتماع رئيسي مجلسي النواب، المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري، بالقاهرة والذي اختتم بإعلانهما التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

واتفق الطرفان أيضا على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.