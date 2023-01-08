توغي تتفقد البرنامج التربوي والثقافي للمدرسة الليبية بموريتانيا

قامت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة المنتهية، مبروكة توغي، بزيارة لمقر السفارة الليبية بنواكشوط ضمن زيارتها لموريتانيا لحضور حفل إعلان نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “كان في استقبال توغي لدى وصولها مقر السفارة موسى عبد النبي السفير الليبي في موريتانيا، وأعضاء السفارة”.

وأضاف البيان “زارت الوزيرة رفقة السفير، المدرسة الليبية في نواكشوط، حيت قامت بجولة داخل أقسام المدرسة، قدمت لها شروح حول برنامج المدرسة التربوي والثقافي”.