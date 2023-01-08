منظمتان حقوقيتان: أنقذنا 110 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

تمكنت منظمتان حقوقيتان، من إنقاذ نحو 110 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا، في واقعتين منفصلتين.

وأعلنت منظمة «إس أو إس» للإغاثة، أن سفينة «أوشن فايكينغ» أنقذت 37 مهاجرا غير شرعي، بينهم امرأتان و12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي في عرض المتوسط بعد انطلاقهم من السواحل الليبية.

وأكدت المنظمة وجود حالات خطيرة بين المهاجرين جراء حريق شب بالقارب إثر انفجار براميل وقود كانت محملة على متن القارب.

وعلى جانب آخر، أعلن فريق سفينة «جيو بارينتس» التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، أنه أنقذ 73 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زوارق مطاطية في عرض المتوسط من جنسيات مختلفة.