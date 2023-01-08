أمن طرابلس: ضبط 186 سيارة في بلدية أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 186 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية في بلدية أبوسليم.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن قسم مرور أبوسليم يواصل حملته المرورية داخل البلدية من جزيرة باب العزيزية وصولا إلى جسر قصر بن غشير مبينة أن الحملة أسفرت عن ضبط 186 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت في ديسمبر الماضي أن ثلاث مستودعات تابعة لقسم المرور ابوسليم اكتظت بالسيارات بعد ضبط أكثر من 183 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل العاصمة .

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شرطة مرور سوق الجمعة ضبطت عددا من المركبات الآلية ذات الزجاج المعتم أو بدون رخصة قيادة أو لوحات معدنية وهو ما يخالف قوانين المرور.