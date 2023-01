ليبيا – قال وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف إن الدراسة مستمرة، ومسألة تعليقها بسبب الأمطار تقدّره البلديات داخل نطاقها، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة استمرار الدراسة.

المقريف أفاد في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري بأن تعليق الدراسة إثر كل مرة تتجمع فيها المياه أمر بات سببًا في عدم لجوء الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة الرئيسية من جهة البنية التحتية تحديدًا.

وفي حديث حول إنشاء مدارس جديدة، أوضح المقريف أنهم شرعوا في تنفيذ خطة بناء مدارس جديدة، تستهدف عدة بلديات في جميع مناطق البلاد، بدءًا من مدينة أجدابيا.

Shares

The post المقريف: على الجهات المعنية معالجة البنية التحتية.. وتعليق الدراسة بسبب الأمطار ليس حلًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية