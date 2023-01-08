شركة الكهرباء: انتهاء أعمال صيانة طارئة بمنطقة عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة على خط الشريف من خط أبوبكر الصديق بمنطقة عين زارة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة شملت شد أسلاك كهربائية متدليّة ومقطوعة وتغيّير عوازل ضغط عالي من قبل فنيّي الخطوط بدائرة التركيبات العامة بالعاصمة طرابلس .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار مساعي معالجة الأعطال الطارئة الناجمة عن هطول الأمطار والرياح القوية.

كما قام فنيي الشركة بدائرة توزيع زلطن بأعمال صيانة طارئة على الخط الغربي بعد تعرضه لعطل فني نتيجة هطول الأمطار وأشارت الشركة إلى استكمال كافة أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي.