ليبيا – رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

المتحدث باسم الخارجية أشاد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيرًا إلى أن مسار اللجنة الدستورية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل.

وأعرب عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مؤكدًا على أن مصر ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

Shares

The post مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة وتؤكد أنها ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية