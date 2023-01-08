فرنسا تدعم بشدة دعوة باتيلي لتحديد إطار زمني للانتخابات

الوطن| رصد

عبرت فرنسا عن دعمها بشدة دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والتوصل إلى حل ليبي- ليبي بشأن الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد، وفق تغريدة للسفارة الفرنسية عبر موقع تويتر.

وحثت البعثة الأممية الأسبوع الماضي المجلسين بقوة للإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجاءت دعوة البعثة الأممية بعد ساعات من اختتام مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وخلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.