العبيدي: إخوان ليبيا يريدون تحويلها لأستانة بقيادة أردوغان

أكد الأستاذ بجامعة درنة، مصطفى سالم العبيدي، أن إخوان ليبيا لا يريدون استقرارها بل يريدون حكمها وجعلها أستانة الإسلام الليبرالي بقيادة أردوغان.

وقال العبيدي، في تصريحات تلفزيونية: “الإخوان المسلمون لهم أجندة معينة في ليبيا إذا تحققت تحقق السلم السياسي والاجتماعي في ليبيا، وإن لم تتحقق أجندة الإخوان يُصبح الانسداد السياسي هو سيد الموقف فهم سبب بلاء ليبيا، فالجماعة دخلت في مراجعات فكرية عام 2006 مع النظام السابق ثم انقلبت عليه”.

وأضاف “في 2011 جماعتي الإخوان المسلمين والمقاتلة كانتا الحركتان المنظمتان واللتان تنظمان في الصفوف، وبلحاج والصلابي والشريف المجتمعون في إسطنبول مؤخرًا.. هل هذه أسماء تريد الخير لليبيا؟”.

وتابع “الحل يكمن في تشكيل مجلس عسكري يقود الحوار الليبي- الليبي ويجتمع بالقبائل والمثقفين والشباب ويضع خارطة طريق للمرحلة، وسبب الانسداد السياسي على مدار 12 سنة سوداء هي الأمم المتحدة”.

واستطرد “إذا نريد دولة محترمة لابد من حوار ليبي- ليبي واستبعاد الإخوان، وهؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة ولا ضمير منذ عهد النظام السابق، لو أن تركيا وقطر أوعزا لإقليم طرابلس بالحل لتم الحل فورًا”.