ليبيا – وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي بيان المجلسين الصادر بالقاهرة حول الوثيقة الدستورية بـ”المبهم”، متهمًا إياه بتوظيف الحديث عن الانتخابات لصالح مسعاهما الأساسي، وهو تغيير السلطة التنفيذية وتقاسم مقاعدها، وأيضًا تقاسم إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية.

الشركسي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” ما كان ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي من عقيلة صالح والمشري هو إعلان التوافق بينهما على المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية والمتعلقة بشروط ترشح للرئاسة، وتحديدًا بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، فتلك الشروط هي الأزمة العالقة بين الرجلين منذ فبراير (شباط) الماضي ولم تسفر كافة لقاءاتهم ولقاءات وفود مجلسيهما عن أي تقدم بها.

وتابع: “البيان خلا من أي توضيح لملامح خريطة الطريق التي أشاروا إليها، بل إنهم لم يحددوا حتى ما هي السيناريوهات البديلة التي سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة الدستورية نهاية المطاف”.

واعتبر أن هذا يعني أنهما لا يملكان أي قدرة حقيقية للفصل بتلك البنود الخلافية، وبدلًا من الإقرار بذلك، حاولوا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات أملًا في أن يحفف ذلك الضغوط المحلية والدولية التي تطالبهما بالإسراع بإجراء الانتخابات.

Shares

The post الشركسي: عقيلة والمشري حاولوا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية